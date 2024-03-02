ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة 11 للمجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن تعادل فريقا الديوانية وضيفه ديالى ايجابيا بهدف واحد لكل منهما.

وفاز فريق مصافي الوسط على ضيفه فريق البحري بنتيجة 1-0، وتغلب فريق ميسان على ضيفه فريق الفهد بهدفين دون مقابل، وفاز فريق الرمادي على مضيفه فريق الجولان بهدف واحد دون مقابل، في حين تعادل فريقا نادي الغراف وضيفه نادي الصناعة من دون أهداف.