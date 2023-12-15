ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، خمس مباريات في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى للمجموعة الأولى لمباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي الناصرية على نادي ميسان بهدف دون مقابل، وفوز نادي الاتصالات على نادي الحسين بنتيجة 2-1، وفوز نادي سامراء على نادي الشرقاط بنتيجة 1-0.

كما تعادل نادي الفهد مع نادي مصافي الجنوب سلباً من دون اهداف، كما تعادل نادي البيشمركة مع نادي الگرمة بهدفين لكل منهما.