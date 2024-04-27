ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 18 للمجموعة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتيجة المباراة الأولى عن فوز فريق الكرمة على فريق الشرقاط بنتيجة 3 – 0.

أما المباراة الثانية فقد شهدت فوز فريق عفك على فريق سامراء بنتيجة 3 – 1، في حين تعادل فريق الاتصالات مع فريق البيشمركة في المباراة الثالثة سلبيا 0 – 0.

وفي الرابعة تمكن فريق نادي الحسين من الفوز على فريق الناصرية بنتيجة 3 – 1، فيما شهدت المباراة الأخيرة تعادل فريق مصافي الجنوب مع فريق ميسان ايجابياً بنتيجة 1 – 1.