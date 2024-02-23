ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم شهدت ثلاثة انتصارات وتعادلين.

وفي المباراة الأولى فاز فريق البيشمركة على فريق سامراء بنتيجة 2 - 0، وفي الثانية تعادل فريقا نادي الاتصالات ونادي ميسان سلبياً من دون أهداف.

وشهدت مباراة فريق عفك فوزه بنتيجة 2 - 0 على فريق الشرقاء، في حين فاز فريق الحسين على فريق الكرمة في المباراة التي جمعتهما بنتيجة 2 - 1.

وفي المباراة الأخيرة تعادل فريقا نادي الفهد ونادي الناصرية، سلبيا من دون أهداف.