ثلاثة انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم
شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات المجموعة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم شهدت ثلاثة انتصارات وتعادلين.
وفي المباراة الأولى فاز فريق البيشمركة على فريق سامراء بنتيجة 2 - 0، وفي الثانية تعادل فريقا نادي الاتصالات ونادي ميسان سلبياً من دون أهداف.
وشهدت مباراة فريق عفك فوزه بنتيجة 2 - 0 على فريق الشرقاء، في حين فاز فريق الحسين على فريق الكرمة في المباراة التي جمعتهما بنتيجة 2 - 1.
وفي المباراة الأخيرة تعادل فريقا نادي الفهد ونادي الناصرية، سلبيا من دون أهداف.