ثلاثة انتصارات وانسحاب واحد في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الدور الحادي عشر لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2023-2024.

وتمكن فريق الجيش من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الطلبة بنتيجة 38 - 25 هدف، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش ببغداد.

وخسر فريق كربلاء امام ضيفه نفط البصرة بنتيجة 33 35 هدف ، جرت المباراة في قاعة نادي الجماهير في كربلاء.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق الكوت بنتيجة 41-23 ، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش مساء اليوم.

وقال عضو المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة اليد حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز؛ ان لجنة المسابقات قررت اعتبار فريق نفط الوسط فائزاً على فريق نفط ميسان لعدم الحضور بسبب الضائقة المالية.

واضاف ان مباراة واحدة تشهدها الجولة مساء يوم غد الجمعة والتي ستجمع فريقي نادي الشرطة وضيفه نادي الكرخ في قاعة نادي الجيش الرياضي بالعاصمة بغداد.