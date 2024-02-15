ثلاثة انتصارات للصقور ونفط البصرة والطلبة في الجولة الـ14 بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي القوة الجوية من تحقيق فوز كبير على مضيفه نفط ميسان في انطلاق منافسات الجولة الـ 14 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في المباراة التي جرت على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الجوية بهدفين دون رد لنفط ميسان، وافتتح ايمن حسين التسجيل للصقور في مرمى نفط ميسان عند الدقيقة الـ 4 من راسية جميلة، ومن مجهود فردي سجل لاعب الجوية حسين جبار الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 14 .

وفي الشوط الثاني سجل لاعب القوة الجوية علي جاسم هدفاً ثالثاً للصقور من كرة ذكية سددها بالمباشر من علامة الركنية لتسكن الشباك بعد ان اخفق حارس مرمى نفط ميسان امجد رحيم من ردها في الدقيقة الـ 80.

وأضاف القوة الجوية هدفا رابعا في الدقيقة الـ 85 عن طريق علي جاسم .

وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت على ملعب السليمانية خسر فريق نوروز أمام ضيفه فريق الطلبة بهدفين لهدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للطلبة ، سجل هدف نوروز اللاعب محمد سامي في الدقيقة الـ9.

وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفين عن طريق محمد بن طرشة في الدقيقة الـ 68 ، وزيد اسماعيل في الدقيقة الـ 85.

وفي المواجهة الثالثة فاز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق دهوك بـ 2-0 ، جرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الميناء

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف .

وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدفين عن طريق نورو سولي في الدقيقة الـ 61 ، ومحمد صلاح الـ 76 .