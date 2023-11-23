ثلاثة انتصارات في دوري طائرة العراق الممتاز

شفق نيوز / فاز نادي غاز الجنوب على نظيره "أبو ريشه" بثلاث أشواط نظيفة بواقع (25-18) (25-18) (25-23) نقطة في أولى مواجهات المجموعة الأولى "التجمع الثاني" لدوري الطائرة الممتاز.

وضمن المنافسات ذاتها، حقق نادي الصمود في المباراة الثانية انتصاراً مهماً على نادي النعمانية بثلاثة أشواط دون مقابل (25-21)، (25-13) ، 25-22).

وواصل نادي البيشمرگة في المباراة الثالثة في المنافسات تقديم عروضه المميزة ليحقق الفوز على نينوى بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة أشواط اللقاء كالاتي (25-21) ، (25-22) ، (25-22) نقطة.

وانطلقت اليوم الخميس، منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة "مرحلة الإياب" للمجموعتين الأولى والرابعة والتي ستحتضنها العاصمة بغداد بقاعتي الشعب والصناعة.