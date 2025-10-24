ثلاثة انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد
شفق نيوز- ذي قار
جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات من منافسات
الدور الرابع من المرحلة الأولى لدوري النخبة لكرة اليد للموسم 2025-2026.
وحقق فريق الفتوة الموصلي فوزاً صعباً على فريق
الناصرية بنتيجة 26 – 24.
وجرت المباراة في قاعة حيدر برهان في محافظة ذي
قار.
فيما حقق فريق الحشد الشعبي فوزا كبيرا على
مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 32-16، وجرت المباراة في قاعة نادي البلدية
المغلقة بمحافظة البصرة، كما تمكن فريق ديالى من تحقيق فوزا سهلا على مضيفه فريق
السليمانية بنتيجة 28-18، وجرت المباراة في قاعة نادي السليمانية المغلقة.