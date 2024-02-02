ثلاثة انتصارات في دوري النخبة العراقي لكرة اليد
شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد 2023-2024.
وفي المباراة الاولى؛ فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 33-14 هدف، وجرت المباراة في قاعة التربية البدنية في محافظة ميسان.
وفي المباراة الثانية فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه فريق ذي قار بنتيجة 37-21 هدف ، جرت المباراة في قاعة النشاط الرياضي بجانب الكرخ.
وفاز فريق نفط البصرة في المباراة الثالثة على مضيفه فريق الكوت بنتيجة 30-28 هدف ، جرت المباراة في قاعة الشهيد ميثم حبيب.