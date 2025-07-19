ثلاثة انتصارات في دوري السيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز- حلبجة

جرت يوم السبت، ثلاث مواجهات في الدور الرابع ضمن تصفيات دوري السيدات للكرة الطائرة، في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة حلبجة.

وفي أولى مواجهات اليوم الرابع من تصفيات دوري السيدات، واصلت سيدات أكاد عينكاوا التألق وحققن ثالث انتصاراتهن على حساب سيدات المعلمين بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-22) (25-10) (25-7).

وفي ثاني مواجهات اليوم الرابع، حققت سيدات قره قوش الانتصار على سيدات أمانة بغداد بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-13) (25-14) (25-19).

وفي ختام مواجهات اليوم الرابع، فازت سيدات أفروديت على سيدات حلبجة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-9) (25-16) (25-22).