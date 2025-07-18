ثلاثة انتصارات في دوري السيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز- حلبجة

جرت اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن تصفيات دوري السيدات للكرة الطائرة، في قاعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة حلبجة.

وحقق فريق أكاد عنكاوا الانتصار على حساب فريق أمانة بغداد، في أولى مواجهات اليوم الثالث من تصفيات دوري السيدات، بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-14) (25-14) (25-12).

وفي ثاني مواجهات اليوم من تصفيات دوري السيدات، حقق فريق سيدات طق طق فوزامثير على فريق سيدات المعلمين بثلاثة أشواط لأثنين بواقع (25-15) (25-23) (21-25) (23-25) (18-16).

وفي ثالث مواجهات اليوم شهدت فوز فريق سيدات أفروديت على فريق سيدات دربندخان بثلاثة أشواط لشوط واحد بواقع (25-23) (23-25) (25-14) (25-23).