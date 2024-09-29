ثلاثة انتصارات في دوري السيدات لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري السيدات لكرة الصالات، التي تحتضنها قاعة نادي الجيش الرياضية المغلقة في العاصمة بغداد.

وفاز فريق الزوراء على الأمواج الموصلي بنتيجة 31-1، وتم اختيار اللاعبة حوراء ناصر من فريق الزوراء أفضل لاعبة في المباراة وقامت بتسليم الجائزة عضو اللجنة النسوية بان طارق.

وفاز فريق بلادي على أكاديمية بنت العراق بنتيجة 8-0، وتم اختيار اللاعبة ئرينا سمير من فريق بلادي أفضل لاعبة في المباراة وقام بتسليمها الجائزة مدرب منتخب الشابات والواعدات للساحات المكشوفة علي حسن.

وتغلب نفط ميسان على فتاة نينوى بنتيجة 16-0، وتم اختيار اللاعبة طيبة سليم من فريق نفط ميسان افضل لاعبة في المباراة وقام بتسليمها الجائزة مساعد مدرب منتخب العراق للسيدات لكرة الصالات، البرتغالي فرانسيشكو ميكري.