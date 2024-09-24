ثلاثة انتصارات في دوري السيدات لكرة الصالات

شفق نيوز/ شهد دوري السيدات العراقي لكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، إقامة ثلاث مواجهات ضمن منافسات جولته الثانية.

وفي المباراة الأولى، حقق فريق نينوى فوزاً كبيراً على فريق الأمواج الموصلي بنتيجة 5-0، وتم اختيار اللاعبة سارة ستار عثمان من فريق فتاة نينوى كأفضل لاعبة في المباراة، حيث تسلمت الجائزة من رئيسة اللجنة النسوية نبراس كامل.

وفي المباراة الثانية، تفوق فريق التون كوبري على فريق بلادي بتسعة أهداف دون رد، وحصلت اللاعبة روجين محمد أبو زير من فريق بلادي على جائزة أفضل لاعبة، التي تم تسليمها من قبل عضو اللجنة النسوية وهاد مصطفى.

أما في اللقاء الثالث، فقد اكتسح فريق نفط ميسان نظيره أكاديمية بنت العراق بنتيجة كبيرة بلغت 16-0. واختيرت اللاعبة تبارك الرحمن مؤيد من فريق نفط ميسان كأفضل لاعبة في المباراة، وتسلمت جائزتها من نبراس كامل، رئيسة اللجنة النسوية.