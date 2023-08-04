ثلاثة انتصارات في بطولة العراق النسوية لكرة السلة

شفق نيو/ جرت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ثلاث مواجهات في الجولة الرابعة لبطولة العراق للنساء لكرة السلة، بمشاركة ستة أندية.

وقلب نادي آكاد عنكاوا الطاولة على فريق نادي سنحاريب بعد تحقيقه الفوز بفارق نقطة واحدة بنتيجة (58-57) نقطة ضمن منافسات بطولة العراق للنساء لهذا اليوم .

وفاز نادي غاز الشمال على فريق نادي سابيس بنتيجة (80-52) نقطة ، في حين تمكن فريق نادي افروديت من تحقيق الفوز على نادي دربندخان بنتيجة (64-47) نقطة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد سمح في خطوة غير مسبوقة بمشاركة لاعبة محترفة واحدة مع الفرق التي تخوض منافسات بطولة العراق للسيدات.