ثلاثة انتصارات في بطولة العراق النسوية لكرة السلة

شفق نيوز/ جرت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، 3 مواجهات في بطولة العراق للنساء لكرة السلة، بمشاركة ستة أندية.

واسفرت النتائج عن فوز سيدات سنحاريب على سيدات سابيس بنتيجة (70-69) نقطة، في مباراة مثيرة حسمت في اخر الثواني بعد ان نجحن سيدات سنحاريب في قلب المباراة وتحقيق الفوز.

ونجحن سيدات غاز الشمال في قلب الطاولة والتغلب على سيدات دربندخان وتحقيق الفوز بنتيجة (58-51) نقطة .

واخيراً تغلب فريق نادي اكاد عنكاوا على فريق نادي افروديت بنتيجة (71-59) نقطة .

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة سمح في خطوة غير مسبوقة بمشاركة لاعبة محترفة واحدة مع الفرق التي ستخوض منافسات بطولة العراق للسيدات.