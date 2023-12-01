ثلاثة انتصارات في الدوري النسوي العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري العراقي النسوي لكرة القدم على الساحات المكشوفة في بغداد ودهوك وكركوك.

وفاز في المباراة الاولى التي جرت على ملعب دهوك فريق نادي آل بدير على ضيفه فريق امانة بغداد بهدفين لهدف.

سجل آل بدير عن طريق، سوزان شفان في الدقيقة (4)، وأفين سعيد (35)، بينما جاء هدف امانة بغداد الوحيد عن طريق نمه كفه اخضر في الدقيقة (8).

وفي المباراة الثانية حقق فريق القوة الجوية فوزاً كبيراً على ضيفه شهربان بسبعة أهداف دون رد.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق زينب عباس هدفين، وايلاف حسام الدين هدفين، ونادية فاضل هدفين، وديرين محمود هدف.

وفي اللقاء الأخير ضمن منافسات اليوم حقق نفط الشمال فوزاً كبيراً على ضيفه فريق فتاة بغداد بسداسية نظيفة.

وجاءت الأهداف عن طريق، يسرى إبراهيم 3 اهداف، وراحلة رفيعي هدفين، وشيلان عبدالله هدف واحد.

وكان نادي فتاة نينوى أعلن انسحابه من الدوري العراقي النسوي للسيدات بكرة القدم للساحات المكشوفة.

وقالت رئيسة اللجنة النسوية رشا طالب لوكالة شفق نيوز، إن سبب انسحاب نادي فتاة نينوى من البطولة جاء بعد رفض الاتحاد تأجيل مباراة فريق النادي في الدور الأول من الدوري النسوي.