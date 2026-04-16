ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي النسوي لكرة اليد

انطلقت اليوم الخميس، منافسات الدوري العراقي لكرة اليد النسوي للموسم 2025 - 2026 باقامة ثلاث مباريات.

وأسفرت نتائج المباريات الثلاث عن فوز فريق الكرخ على فريق الرافدين بنتيجة 27-14، وفي المباراة الثانية فقد فاز فريق الكوفة على جامعة التراث بنتيجة 20-3.

بينما تمخضت المباراة الأخيرة عن فوز فريق جامعة السليمانية على فريق الدفاع الجوي بنتيجة 36 - 13.

وتشارك في البطولة 7 أندية هي كل من الكرخ والرافدين والكوفة وشهربان وجامعة السليمانية والدفاع الجوي وجامعة التراث.

وتقام المواجهات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، في قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في بغداد، بمعدل ثلاث مباريات يومياً، في حين شهد لقاء اليوم الأول من البطولة انتظار فريق الكهرباء.