ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد
2025-07-12T17:22:45+00:00

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد (التجمع الاول).   

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز فريق المعلمين على فريق السلمان بنتيجة  28-16، بينما فاز فريق السنية على فريق واسط بنتيجة  27 -21.

وجرت المباراتان في قاعة المرحوم ميثم حبيب في واسط.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق كويه على فريق الفوسفات بنتيجة 33-28، بينما فاز فريق التعاون على فريق كيوان بنتيجة 37-22.

وجرت المباراتان في قاعة المرحوم احمد راضي بجامعة المعارف بالانبار، بينما بقى فريق فريق صلاح الدين بالانتظار في الدور الثالث.

 

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon