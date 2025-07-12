ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد (التجمع الاول).

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز فريق المعلمين على فريق السلمان بنتيجة 28-16، بينما فاز فريق السنية على فريق واسط بنتيجة 27 -21.

وجرت المباراتان في قاعة المرحوم ميثم حبيب في واسط.

وفي المجموعة الثانية فاز فريق كويه على فريق الفوسفات بنتيجة 33-28، بينما فاز فريق التعاون على فريق كيوان بنتيجة 37-22.

وجرت المباراتان في قاعة المرحوم احمد راضي بجامعة المعارف بالانبار، بينما بقى فريق فريق صلاح الدين بالانتظار في الدور الثالث.