ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد
شفق نيوز-
بغداد
جرت اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات
الدور الثالث للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد (التجمع الاول).
وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز فريق
المعلمين على فريق السلمان بنتيجة 28-16، بينما
فاز فريق السنية على فريق واسط بنتيجة 27
-21.
وجرت المباراتان في قاعة المرحوم ميثم حبيب في
واسط.
وفي المجموعة الثانية فاز فريق كويه على فريق
الفوسفات بنتيجة 33-28، بينما فاز فريق التعاون على فريق كيوان بنتيجة 37-22.
وجرت المباراتان في قاعة المرحوم احمد راضي
بجامعة المعارف بالانبار، بينما بقى فريق فريق صلاح الدين بالانتظار في الدور
الثالث.