ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ انتهت مباراتان بالفوز فيما حسم التعادل مباراة ثالثة، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 11 للمجموعة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن فريق الگرمة من تحقيق الفوز على ضيفه فريق عفك بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة فاز فريق الناصرية على فريق البيشمركة.

فيما تعادل فريقا نادي مصافي الجنوب مع ضيفه نادي الحسين سلباً من دون أهداف.

وتقام يوم غد السبت خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 11 لحساب المجموعة الثانية، إذ يلاقي الديوانية على ملعبه فريق ديالى، ومصافي الوسط يستضيف على ملعبه فريق البحري، والجولان يستضيف على ملعبه فريق الرمادي، والغراف يلاقي الصناعة على ملعب الأول، وأخيراً الكوفة يواجه على ملعبه ضيفه فريق غاز الشمال.