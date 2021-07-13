ثلاثة انتصارات في الدوري العراقي الممتاز (صور)

شفق نيوز/ جرت عصر اليوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز.

ففي المباراة الاولى التي جمع فريقا نادي الكرخ وضيفه نادي الزوراء انتهت بفوز الكرخ 1-0.

سجل سلمون وليامز هدف الكرخ الوحيد في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ورفع الكرخ رصيده للنقطة 44 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 72 بالمركز الثاني.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب النجف بين فريقي نادي النجف وضيفه نادي زاخو انتهت بفوز النجف 1-0.

جاء هدف النجف في الدقيقة 84 عن طريق المحترف ستيفن بافور .

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 71 بالمركز الثالث ، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 46 بالمركز الثامن .

أما المباراة الثالثة التي جرت على ملعب الكفل بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي السماوة والتي انتهت

بفوز القاسم 3-2.

جاء هدف السماوة عن طريق محسن ستار في الدقيقة 43 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 58 سجل ديمبا ديكاني هدف التعديل للقاسم ، وفي الدقيقة سجل لاعب القاسم زكريا الإسماعيلي الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعدها بدقائق سجل القاسم هدفه الثالث ليعود السماوة ليقلص الفارق ويسجل هدفه الثاني.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 41 بالمركز الثالث عشر وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 26 بالمركز الأخير.