ثلاثة انتصارات بينها الأول للموصل وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتيجة المباراة الأولى من المواجهات الخمس عن تحقيق فريق نادي الموصل الفوز على ضيفه فريق غاز الشمال بنتيجة 3 – 0 وهو يعد أول انتصار للموصل وجاءت الأهداف الثلاث للموصل، عن طريق يونس عبد في الدقيقة (20) (25) وسوران عزيز في الدقيقة (89).

وفي المباراة الثانية، ‏فاز فريق الغراف على مضيفه فريق ميسان بهدفين مقابل هدف وحيد لصاحب الدار.

بينما فاز فريق نفط الوسط على ضيفه فريق عفك بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في حين تعادل فريق الفهد مع فريق الجولان بنتيجة إيجابيا بهدفين لكل فريق.

وبنفس النتيجة تعادل فريقا الرمادي وأمانة بغداد 2-2 في ختام الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.