ثلاثة انتصارات بدوري كرة اليد للسيدات

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث للدوري النسوي لكرة اليد.

واسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق الكرخ بفارق كبير على فريق جامعة التراث 16-2 في مباراة غير متكافئة، سيطر على احداثها فريق الكرخ بالكامل.

فيما حقق فريق الدفاع الجوي فوزاً كبيرا على فريق شهربان بنتيجة كبيرة 21-1 في مباراة جرت من طرف واحد لصالح الدفاع الجوي وسط تراجع كبير لشهربان.

كما فاز فريق جامعة السليمانية على فريق الرافدين بنتيجة 32-6، في لقاء شهد سيطرة كاملة لفريق جامعة السليمانية.

وتقام المواجهات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، في قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في بغداد، بمعدل ثلاث مباريات يومياً.