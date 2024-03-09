ثلاثة انتصارات بدوري النخبة لكرة اليد والاتحاد يؤجل بطولة الاشبال

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري النخبة لكرة اليد للموسم 2023-2024.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الحشد الشعبي على فريق الطلبة بنتيجة 46-19 هدفاً، وفوز فريق نفط الوسط على فريق الكوت بنتيجة 20-18 هدفاً.

كما فاز فريق نفط البصرة على فريق ذي قار بنتيجة 31-25 هدفاً.

من جانب آخر، قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد تأجيل انطلاق بطولة الاشبال تولدات ( 2008-2009 ) الى 15 من نيسان المقبل.

وقال عضو المكتب الاعلامي حسام عبد الرضا لوكالة شفق نيوز، إن "التأجيل جاء بسبب زخم البطولات التي يقيمها الاتحاد العراقي مما يؤدي الى التداخل بين البطولات".