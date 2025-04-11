ثلاثة انتصارات بدوري النخبة العراقي لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثامن من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، للموسم 2024-2025.

وفاز فريق ديالى على ضيفه فريق ذي قار بنتيجة 35 - 28، حيث جرت المباراة في قاعة نادي ديالى المغلقة.

وفاز فريق كربلاء على ضيفه فريق الكوفة بنتيجة 34 – 29، وقد جرت المباراة في قاعة نادي الجماهير المغلقة في محافظة كربلاء.

وفي اخر مواجهات اليوم، فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 33 – 20، وجرت المباراة في قاعة نفط البصرة المغلقة للالعاب الرياضية.

من جانب آخر، انطلقت منافسات الدور الاول من المرحلة الاولى لدوري الدرجة الاولى العراقي لكرة اليد، وفاز فريق البصرة على فريق الطوز بنتيجة 45 – 23، وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق كويه على فريق صلاح الدين بنتيجة 16 – 15.