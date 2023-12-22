ثلاثة انتصارات بدوري الكرة الممتاز الرجالي.. وسيدات الجوية ينفردن بصدارة الساحات المكشوفة

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدوري العراقي الممتاز لكرة القدم انتهت ثلاث منها بالفوز، فيما انفردت سيدات القوة الجوية بصدارة دوري الدرجة الأولى للساحات المكشوفة عقب الفوز على فريق نفط الشمال.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز نادي الشرقاط على نادي الناصرية بهدف وحيد، وفوز نادي الكرمة على نادي سامراء بنتيجة 2 – 1، وفوز نادي عفك على نادي الاتصالات بنتيجة 3 – 0 ، وتعادل نادي الحسين على نادي الفهد بنتيجة 1 – 1.

في حين تأجلت المباراة الخامسة التي كان من المفترض فريق مصافي الجنوب مع البيشمركة الى إشعار آخر لأسباب تتعلق بالنقل التلفزيوني،

من جانب آخر جرت ثلاث مباريات في دوري السيدات للساحات المكشوفة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الأولى، جمعت الأولى بين القوة الجوية منافسه نفط الشمال.

وانتهت المباراة بفوز القوة الجوية بنتيجة 2-1 ، لتفض نساء الجوية الشراكة مع سيدات نفط الشمال وينفردن في الصدارة برصيد 15 نقطة بينما تجمد رصيد سيدات نفط الشمال عند النقطة 12.

وسجل نفط الشمال اولاً في الدقيقة السادسة عن طريق راحلة يحيى، وتمكن الجوية من تعديل النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق زينب عباس، وسجلت تبارك مؤيد هدف الفوز الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 88.

وفي مباراة اخرى للسيدات فاز فريق ال بدير على فتاة بغداد 2-0 ، بينما تعادل شهربان وامانة بغداد 1-1.