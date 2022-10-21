ثلاثة انتصارات بانطلاق دوري اليد العراقي الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الجمعة، منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 3022-2023 بإقامة ثلاث مباريات.

وأسفرت نتائج مباريات الدور الأول من المرحلة الأولى لهذا اليوم، عن فوز فريق نادي بلدية البصرة على فريق نادي الكرخ (32 - 29) وفوز فريق نادي الفتوة الموصلي على فريق نادي ديالى (30 - 28)، وفوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي نفط ميسان (39 - 21).

وتتواصل مباريات الدور الأول من المرحلة الأولى يوم غد السبت بإقامة ثلاث مواجهات، إذ يلاقي الكوفة ضيفه فريق الخليج العربي في قاعة الكوفة ويضيف فريق كربلاء فريق الكوت في قاعة نادي كربلاء، ويلاقي الجيش ضيفه الناصرية في قاعة نادي الجيش. وتقام المباريات الثلاث بتمام الساعة 2 ظهرا.