أثقال العراق يكشف عن رباعي ورباعات المنتخب بدورة الجزائر

شفق نيوز/ يغادر وفد المنتخب الوطني العراقي لرفع الاثقال العاصمة بغداد متجها الى الجزائر في التاسع من شهر تموز الجاري، للمشاركة في فعاليات دورة الألعاب الرياضية العربية المقررة انطلاقها للمدة من 5-15 تموز الحالي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال محمد كاظم مزعل لوكالة شفق نيوز، ان مشاركة وفدنا في هذه الدورة جاءت لأجل تحقيق نتائج ايجابية تليق بسمعة العراق اولا وبسمعة ابطالنا بعد النتائج الاخيرة التي حققها رباعونا في المنافسات الآسيوية والدولية .

واضاف ان وفد منتخبنا يتألف من محمد عبد المنعم رئيساً ادارياً للوفد، وعمار يسر وحيدر زيدان مدربين لفريق الرجال، عباس احمد مدرباً لفريق النساء، ومنذر داود بلال حكما، مبيناً أن قائمة لاعبي المنتخب للرجال تتألف من محمد احمد علي وزن 61 كغم، محمد انور جواد وزن 73كغم، صفاء راشد وزن 89 كغم، قاسم عبد الحسين وزن 102 كغم .

وتابع أن فريق النساء يتألف من مناسك علاء وزن 59كغم، هديل سالم وزن 81 كغم، ريان لقمان وزن +81 كغم .

واشار الى ان المنتخب الوطني تم إعداده بالشكل الصحيح من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، الأول كان في إيران والثاني في سوريا والتي جاءت بدعم من قبل اللجنة الاولمبية العراقية التي هي على ثقة بقدرات لاعبي منتخبنا بتحقيق نتائج مرضية في هذه البطولة المهمة عربياً .

واوضح ان الاتحاد وضع ثقته الكبيرة بمدربيه ولاعبيه ولاعباته بالعودة من البطولة وهم موشحين الاوسمة كما عودونا في المشاركات الرسمية التي شاركوا فيها.

وكان المنتخب العراقي انهى معسكره التدريبي في سوريا وتم خلال المعسكر اختيار النخبة التي ستمثل أثقال العراق في الدورة العربية .