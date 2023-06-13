أثقال العراق تستعد للدورة العربية في الجزائر بمعسكرات اربيل وبغداد وسوريا

شفق نيوز/ أنهى منتخب العراق معسكره التدريبي في قضاء شقلاوة بمحافظة اربيل، وسيدخل بمعسكره التدريبي الخارجي في سوريا الشهر الحالي، وذلك استعداد للمشاركة في الدورة العربية بالجزائر .

وقال الناطق الإعلامي باسم الاتحاد رائد عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز، ان المعسكر التدريبي الخارجي في سوريا سيكون الأخير قبل المشاركة في الدورة العربية تموز المقبل في الجزائر .

وأضاف عبد الوهاب، سيتم خلال المعسكر التدريبي في سوريا إقامة منافسات تقام للرباعين المصنفين لاختيار الافضل لتمثيل المنتخب الوطني لرفع الاثقال سيما أن المشاركة تحددت بـ 4 رباعين و 3 رباعات .

وبين ان المنتخب العراقي لرفع الأثقال يواصل تدريباته اليومية في معسكره التدريبي في العاصمة بغداد قبل ذهابهم الى معسكر سوريا، تحضيراً لدورة الألعاب الرياضية العربية 2023 المقررة في الجزائر للمدة من 5-15 من شهر تموز المقبل .

يذكر ان 22 دولة عربية تتنافس في 21 لعبة رياضية في الدورة العربية المقررة في الجزائر تموز المقبل.