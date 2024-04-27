ثائر جسام مدرباً لنفط الوسط خلفاً عودة

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي نفط الوسط الرياضي، يوم السبت، استقالة مدربها الكروي عماد عودة من قيادة الفريق.

وقال مدير الفريق نور صبري لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة الادارية قد وافقت على استقالة المدرب عماد عودة عقب مباراة الفريق امام نفط ميسان والتي خسرها بثنائية نظيفة".

وأضاف صبري أن "الادارة قررت تسمية الكابتن ثائر جسام مدرباً للفريق خلفاً لعوده للنهوض بفريق كرة القدم وتصحيح مسار الفريق لما تبقى من دوري نجوم العراق".

وبين ان "ادارة النادي تقدم شكرها وتقديرها للمدرب عماد عوده وكادره المساعد على ما قدموه طيلة فترة التواجد مع كرة نفط الوسط".

ويحتل نفط الوسط المركز الاخير برصيد 11 نقطة.