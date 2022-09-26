سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثائر احمد: نعم سنهدم الاتحاد إذا هبط الطلبة ولجنة التراخيص "فاشلة"

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-26T08:53:19+0000
ثائر احمد: نعم سنهدم الاتحاد إذا هبط الطلبة ولجنة التراخيص "فاشلة"

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نادي الطلبة لكرة القدم، ثائر احمد، يوم الاثنين، تسديد مبالغ "طائلة" للاعبين والمدربين بغية الحصول على الرخصة الآسيوية للبقاء ضمن الدوري الممتاز.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، تعقيباً على تصريحه المثير للجدل والذي تضمن تهديداً للاتحاد العراقي لكرة القدم في حال هبوط نادي الطلبة لدوري الدرجة الأولى بسبب الديون وعدم حصوله على الرخصة الاسيوية "نعم قلت أنا وجماهير الطلبة سنهدم الاتحاد إذا هبط النادي من الممتاز بسبب التراخيص، لكنني كنت حينها منفعلاً ومتعباً وأحدهم قام باستفزازي بهذا السؤال".

واضاف "هل يجوز بعد كل هذا الجهد الذي بذل من قبل الادارة بتسديد ما يتجاوز الأربعة مليارات دينار كديون للاعبين، وبعد كل هذا الجهد يأتي أحدهم ليقول لي انكم لن تشاركوا بالدوري الممتاز والنادي سيهبط للدرجة الأولى، فكيف تريدونني ان اجيبه".

وتساءل أحمد "هل يعقل ان هذا الفريق العريق صاحب الانجازات والجماهير أن يتلاعب به اتحاد الكرة أو لجنة التراخيص الفاشلة؟" وفق تعبيره.

يذكر أن ثلاثة اندية لم تحصل على الرخصة الآسيوية حتى الآن، وهي القوة الجوية، والديوانية، اضافة الى الطلبة.

related

الصناعات يفوز على الطلبة ويتخلص من قاع الدوري

Date: 2021-02-28 14:53:54
الصناعات يفوز على الطلبة ويتخلص من قاع الدوري

عدنان درجال: طلبي حلّ اتحاد كرة القدم وامامهم طريق واحد

Date: 2019-09-26 19:11:59
عدنان درجال: طلبي حلّ اتحاد كرة القدم وامامهم طريق واحد

الطلبة يؤكد تمسكه بالمدرب السوري "مخلوف" ويكشف سبب تأخر التحاقه بالنادي

Date: 2022-02-07 08:09:40
الطلبة يؤكد تمسكه بالمدرب السوري "مخلوف" ويكشف سبب تأخر التحاقه بالنادي

"الصقور" تسعى لمصالحة جمهورها على حساب "الأنيق" وتوضح سبب خسارة الجولة الماضية

Date: 2022-05-05 10:36:36
"الصقور" تسعى لمصالحة جمهورها على حساب "الأنيق" وتوضح سبب خسارة الجولة الماضية

التعليم تصرف جزءا من ميزانية الطلبة والنادي يسلم نصف مستحقات مدربه السابق

Date: 2021-05-05 10:38:23
التعليم تصرف جزءا من ميزانية الطلبة والنادي يسلم نصف مستحقات مدربه السابق

بعد الخروج "المذل".. اتحاد الكرة يتمسك ببتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي

Date: 2021-12-16 17:05:24
بعد الخروج "المذل".. اتحاد الكرة يتمسك ببتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي

جهتان تمنحان نادي الديوانية موافقة على دخول الجمهور لمباراة الطلبة

Date: 2021-09-30 10:29:22
جهتان تمنحان نادي الديوانية موافقة على دخول الجمهور لمباراة الطلبة

الدوري الممتاز لا يشفع لها.. اتحاد الكرة: ١٦ نادياً أنجزوا التراخيص وسنستبعد المخالفين

Date: 2022-09-03 12:18:08
الدوري الممتاز لا يشفع لها.. اتحاد الكرة: ١٦ نادياً أنجزوا التراخيص وسنستبعد المخالفين