ثائر احمد: نعم سنهدم الاتحاد إذا هبط الطلبة ولجنة التراخيص "فاشلة"

شفق نيوز/ اكد مدرب فريق نادي الطلبة لكرة القدم، ثائر احمد، يوم الاثنين، تسديد مبالغ "طائلة" للاعبين والمدربين بغية الحصول على الرخصة الآسيوية للبقاء ضمن الدوري الممتاز.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، تعقيباً على تصريحه المثير للجدل والذي تضمن تهديداً للاتحاد العراقي لكرة القدم في حال هبوط نادي الطلبة لدوري الدرجة الأولى بسبب الديون وعدم حصوله على الرخصة الاسيوية "نعم قلت أنا وجماهير الطلبة سنهدم الاتحاد إذا هبط النادي من الممتاز بسبب التراخيص، لكنني كنت حينها منفعلاً ومتعباً وأحدهم قام باستفزازي بهذا السؤال".

واضاف "هل يجوز بعد كل هذا الجهد الذي بذل من قبل الادارة بتسديد ما يتجاوز الأربعة مليارات دينار كديون للاعبين، وبعد كل هذا الجهد يأتي أحدهم ليقول لي انكم لن تشاركوا بالدوري الممتاز والنادي سيهبط للدرجة الأولى، فكيف تريدونني ان اجيبه".

وتساءل أحمد "هل يعقل ان هذا الفريق العريق صاحب الانجازات والجماهير أن يتلاعب به اتحاد الكرة أو لجنة التراخيص الفاشلة؟" وفق تعبيره.

يذكر أن ثلاثة اندية لم تحصل على الرخصة الآسيوية حتى الآن، وهي القوة الجوية، والديوانية، اضافة الى الطلبة.