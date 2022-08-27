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ثالث لاعبة عراقية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بكرة الطاولة 

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-27T08:33:19+0000
ثالث لاعبة عراقية تتأهل إلى نهائيات كأس العالم بكرة الطاولة 

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطاولة، اليوم السبت، تأهل اللاعبة زينب حسن إلى نهائيات بطولة كأس العالم للعبة.

وقال نائب رئيس الاتحاد لؤي السراي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الدولي للعبة أعلن ان اللاعبة العراقية زينب حسن قد تأهلت الى بطولة كأس العالم التي ستقام في اسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل".

وأضاف السراي أن "الاتحاد الدولي للعبة اعتمد أساس التنقيط للاعبين واللاعبات بحسب المشاركات الدولية المؤهلة للبطولة".

وأشار نائب رئيس الاتحاد أن "اللاعبة زينب حسن هي اللاعبة العراقية الثالثة التي تتأهل الى كأس العالم بعد اللاعبة نجلة عماد واللاعبة رسل فاضل".

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