ثالث تعادل في ختام الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ انهى فريق نادي الزوراء مباراته امام النجف بالتعادل الإيجابي، يوم السبت، في منافسات الجولة الاخيرة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وانتهت بنتيجة 2-2.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل، حيث سجل احمد فاضل في الدقيقة 19، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 37 عن طريق مؤيد عبد الباسط.

وفي الشوط الثاني عادل النجف النتيجة، عن طريق اللاعب معين احمد في الدقيقة 52، وجاء الهدف الثاني من ركلة جزاء للنجف نفذها بنجاح ذو الفقار عايد بالدقيقة 60.

ورفع الزوراء رصيده للنقطة 35 بالمركز الثاني مؤقتاً، ورفع النجف رصيده للنقطة 30 بالمركز السابع.