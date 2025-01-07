أثار "الفوضى" بمؤتمر لكاساس.. شفق نيوز تكشف هوية "أبو طابوكَة" في ملعب كربلاء

شفق نيوز/ كشف مصدر رياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن هوية الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح وأصابه بجروح خطيرة في مباراة فريقي كربلاء وضيفه دهوك ضمن منافسات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشخص الذي أصاب الحكم الدولي حسين فلاح بحجر في رأسه ونتج عن ذلك إصابة خطيرة تم نقله على إثرها إلى المستشفى في ملعب كربلاء خلال مباراة فريقي كربلاء ودهوك، يدعى (جعفر كريم)".

وبين أن "المتهم يحمل باجاً إعلامياً وكان ضمن الوفد الصحفي الذي شارك في بطولة كأس آسيا الأخيرة بقطر وهو ممن تسببوا بالفوضى أثناء المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس العام الماضي".

بدورها أعلنت الهيئة الادارية لنادي كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، باسمها واسم جماهيرها الوفية وباسم رياضيي محافظة كربلاء عن استنكارها الشديد واستهجانها الكبير للاعتداء الآثم الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح.

واعتبرت أن هذا "التصرف المشين لا يمت بأي صلة لجمهور نادي كربلاء ورياضيي كربلاء، حيث ان لجمهور نادي كربلاء مكانته بين جماهير الأندية العراقية لما يتحلى به من مواصفات التشجيع الجميل".

وأكدت "ما حصل في مباراة نادي كربلاء ودهوك هو تصرف شخصي أرعن أقدم عليه شخص محسوب على جمهور كربلاء، ولذلك نؤكد للجميع، ستبقى كربلاء المحبة والأمان والوئام والسلام فهي كانت وما زالت وستبقى فاتحة قلبها وذراعيها للجميع دون استثناء".

وطالبت الهيئة الإدارية بإنزال أقصى العقوبات بحق الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح.

وفي وقت سابق، أعربت لجنة الحكام المركزية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن بالغ أسفها واستنكارها الشديد للاعتداء الذي تعرض له الحكم الدولي المساعد حسين فلاح أثناء قيادته لمباراة فريقي كربلاء ودهوك، مبينة أنه تعرض لضربة بحجر كبير في الرأس مما أدى إلى فقدانه الوعي ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفاز فريق دهوك على مضيفه كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في مباراة شهدت إصابة الحكم المساعد إصابة خطيرة من الجمهور، ما دفع إلى إنهاء المباراة قبل موعدها.

ولاحقاً أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد عرب، اعتقال الشخص الذي اعتدى على الحكم الدولي حسين فلاح، عبر رمي حجر عليه، من قبل السلطات الأمنية في كربلاء، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية اللازمة ستُتخذ بحقه.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز، إن الحكم حسين فلاح يخضع لرعاية طبية في مستشفى الحسين بكربلاء، وحالته مستقرة بعد التأكد من سلامة فحص المفراس، لكنه لا يزال يعاني من آلام شديدة في الرأس.