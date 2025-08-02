إثارة وتنافس في أربيل.. دراجات العراق تختتم مرحلتها الثالثة

شفق نيوز– أربيل

اختتمت، يوم السبت، منافسات المرحلة الثالثة من بطولة أندية العراق بالدراجات لفئات المتقدمين والشباب والناشئين والشباب، التي أقيمت في محافظة أربيل.

وقد أحرز نادي السنية لقب منافسات سباق فردي عام لفئة الناشئين لمسافة 45 كم، تلاه ثانياً نادي النضال، وكان المركز الثالث من نصيب نادي أربيل.

وفي منافسات سباق فردي عام لفئة الأشبال لمسافة 45 كم، ذهب المركز الأول لنادي الحدباء، وجاء نادي دهوك في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب نادي أولاد راجي التخصصي.

وأسفرت نتائج الفردي لفئة الناشئين عن فوز لاعب نادي نفط الوسط علي عصام ماجد بالمركز الأول، وحل لاعب نادي النضال عمار إيهاب عبد الخضر في المركز الثاني، تلاه في المركز الثالث لاعب نادي السنية سيف عبد الحمزة حامد.

وفي منافسات الفردي لفئة الناشئين، حصد لاعب نادي الحدباء يوسف غزال علي المركز الأول، وأحرز المركز الثاني لاعب نادي دهوك عبد الرحمن شيفان أكرم، وجاء ثالثاً لاعب نادي الحدباء أسامة قتيبة ياسين.

وفيما يخص سباقات فردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 24 كم، فقد توج بالمركز الأول لاعب نادي الصناعة مرتضى حيدر، تلاه ثانياً زميله في النادي اللاعب مصطفى صفوان، وحل لاعب الصناعة أيضاً محمد متين في المركز الثالث.

واختتمت منافسات اليوم الثاني والأخير بإقامة سباق فردي ضد الساعة لفئة المتقدمين لمسافة 32 كم، إذ حصد لاعب نادي الصناعة حسن عسكري المركز الأول، وحصل لاعب نادي الحشد الشعبي آيدين بهنام على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب لاعب نادي الصناعة وهبي سليمان.