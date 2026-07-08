إثارة مباراة مصر والأرجنتين تنتهي بوفاة مشجع في الإسكندرية

شفق نيوز- القاهرة

توفي مشجع مصري في مدينة الإسكندرية، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء متابعته مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين، وفق وسائل إعلام مصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المشجع كان يتابع المباراة من أحد المقاهي شرقي مدينة الإسكندرية، قبل أن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة عقب انتهاء اللقاء بفوز المنتخب الأرجنتيني.

وأضافت أن محاولات إسعافه في موقع الحادث ونقله إلى أقرب مستشفى لم تنجح، إذ أكد الأطباء وفاته متأثراً بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبحسب وسائل الإعلام، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً حول موقع الحادث، واستمعت إلى إفادات عدد من رواد المقهى، قبل تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكان منتخب مصر تقدّم على الأرجنتين بهدفين نظيفين، قبل أن ينجح حامل اللقب في تسجيل ثلاثة أهداف متأخرة ويحقق الفوز بنتيجة 3-2 ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.