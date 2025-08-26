إثارة دوري السيدات تتواصل.. ثلاث مواجهات مرتقبة

شفق نيوز- بغداد

تُقام يوم الثلاثاء، ثلاث مواجهات منتظرة لحساب الجولة الثانية من نهائيات دوري السيدات والتي تجري منافساتها في قاعة نادي أكاد عنكاوا في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ويلتقي في المواجهة الأولى فريق سيدات قره قوش بفريق سيدات دربنديخان، وهي مباراة التعويض لكلا الفريقيين بعد خسارتيهما في مباريات الأمس حيث خسر قره قوش أمام فريق سنحاريب في مباراة مثيرة قدم فيها أبناء الحدباء مستوى فنياً مميزاً، بينما سيسعى فريق دربنديخان هو الأخر لتعويض خسارتهِ في الجولة الأولى أمام فريق أفروديت بثلاثة أشواط لاثنين بعد مباراة مارثونية رائعة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي فريقي سيدات سنحاريب المنتشي بانتصار الجولة الأولى على قره قوش بسيدات أمانة بغداد الذي تعرض لخسارة أمام حامل اللقب أكاد عنكاوا.

وفي ختام مباريات اليوم الثاني، سيواجه حامل اللقب فريق أكاد عنكاوا فريق أفروديت الفتي والساعي لإيقاف سلسلة انتصارات أكاد وإحداث المفاجأة.