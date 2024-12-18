تأهل 6 أندية إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تأهلت ستة أندية، إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، يوم الأربعاء، بعد خوض مبارياتها ضمن منافسات الدور 32 للبطولة.

وتمخضت نتائج مباريات اليوم عن فوز فريق الموصل على مضيفه فريق الجولان بفارق ركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل 1-1، سجل الموصل هدفه عن طريق اللاعب رسول احمد في الدقيقة 70 من زمن المباراة وتمكن الجولان من تعديل النتيجة في وقت قاتل من ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعب الجولان ساجد عباس بالدقيقة 90+13 ،،لتذهب المباراة لركلات الترجيح ويحقق الموصل فوزاً اهله لدور الـ 20 من منافسات كاس العراق.

كما فاز فريق ميسان على مضيفه عفك بهدفين دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب عفك، فيما فاز فريق الغراف على ضيفه الصناعة بهدف دون مقابل، في مباراة احتضنها ملعب سوق الشيوخ.

في حين فاز فريق نادي الحسين على ضيفه البحري بهدف دون مقابل، وجرت المباراة على ملعب المدينة 5000 الاف متفرج، كما فاز البيشمركة على ضيفه الفهد بنتيجة 3-0 (ركلات الترجيح) جرت المباراة على ملعب البيشمركة، بينما فاز مصافي الجنوب على مضيفه غاز الشمال بنتيجة 5 – 4 (ركلات الترجيح)، في مباراة جرت على ملعب غاز الشمال.