تأهل 6 فرق لدور الثمانية بكأس العراق.. مقعدان ينتظران الحسم

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، الأندية التي حسمت تأهلها لدور ربع نهائي كأس العراق، وبقاء مقعدين شاغرين بسبب التأجيل.

وقال عضو لجنة المسابقات علي عبيس، لوكالة شفق نيوز، إن "المباراتين المقبلتين المتبقيتين تجمعان الجوية مع الشرطة، والحدود مع الشرقاط، وسيتم تحديد موعد إقامتهما لاحقاً، وسيحسم من خلالهما الفريقين المتأهلين واكتمال عدد الفرق الصاعدة للدور ربع النهائي لكأس العراق".

وأوضح عبيس، أن "الفرق التي حسمت تأهلها هي: الكرخ، نفط ميسان، أربيل، الزوراء، الطلبة، والبحري"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستحدد بوقت قريب موعد إقامة المباراتين المؤجلتين لحسم عدد الفرق الصاعدة".