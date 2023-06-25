تأهل أول عراقي في أولمبياد الألعاب الإلكترونية في سنغافورة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية، يوم الأحد، تأهل أول متسابق عراقي في أولمبياد الألعاب الإلكترونية بسنغافورة آلتي تقيمها fia.

وقال الكابتن قتيبة الطائي امين سر الاتحاد في بيان اليوم، إن المتسابق الذي يمثل العراق من خلال اتحاد السيارات والدراجات النارية في بطولة الالعاب الالكترونية بسنغافورة فاضل الجبوري تأهل إلى المرحلة الثانية للمنافسة على نهائي الأبطال.

وبيّن أن المرحلة التالية سيشارك بها أبطال العالم، ومن ضمنهم العراق الذي سيتنافس على إحدى الحلبات العالمية لرياضة السيارات بفئة الالعاب الالكترونية.

وكان الاتحاد العراقي للسيارات والدراجات النارية أعلن في وقت سابق عن مشاركة العراق في أولمبياد الألعاب الإلكترونية والتي انطلقت فعالياتها في سنغافورة، في منتصف شهر حزيران الجاري.

يذكر أن نادي العراق للسيارات والدراجات النارية تأسس عام 2019، ويقع مقره بشارع فلسطين في بغداد، ويقيم فعاليات سنوية على المستوى المحلي كما يشارك رسميا بتمثيل العراق في المحافل الدولية.