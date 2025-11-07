تأهل نفط ميسان والميناء والكرمة للدور الـ16 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

جرت عصر يوم الجمعة، ثلاث مباريات كروية ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العراق 2025–2026، وأسفرت عن تأهل ثلاثة أندية إلى دور الـ16 من البطولة.

ففي المباراة الأولى، فاز فريق الكرمة على مضيفه فريق الرمادي بركلات الترجيح 2-1، وجرت المباراة على ملعب الرمادي.

وانتهت المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل 1-1، وافتتح الكرمة التسجيل أولاً في الدقيقة 16 عن طريق سجاد جاسم، وتمكن الرمادي من تعديل النتيجة في الدقيقة 49 من زمن المباراة عن طريق اللاعب رودريك كابوي، وبركلات الترجيح فاز الكرمة 2-1.

وفي المباراة الثانية حقق فريق نفط ميسان فوزاً مستحقاً على فريق نفط البصرة بنتيجة 3-0 ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العراق، وجرت المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي، وهو الملعب الافتراضي لفريق نفط ميسان.

وسجل نفط ميسان هدفه الأول في نهاية الشوط الثاني، وأضاف هدفه الثاني في الدقيقة 63 من عمر اللقاء عن طريق علاء سعد، وفي الدقيقة 78 سجل داودا ديمي الهدف الثالث لنفط ميسان.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، فاز فريق الميناء على فريق المصافي بركلات الترجيح 5-4 ليتأهل الميناء لدور الـ16، وجرت المباراة على ملعب نادي المصافي في العاصمة بغداد.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وسجل هدف المصافي اللاعب علي محمد شير بالدقيقة 69، فيما سجل الميناء هدف التعادل في وقت قاتل بالدقيقة 90+6، ‏لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح ويحسمها فريق الميناء لصالحه 5-4.