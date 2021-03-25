تأهل نفط البصرة والحدود لربع نهائي كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي نفط البصرة، يوم الخميس، من التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن نفط البصرة تأهل بعد فوزه على فريق نادي القاسم بهدف المحترف الليبي مهند المبروك في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

واشار مراسلنا إلى أن نفط البصرة سيكون بإنتظار المتأهل من مباراة الكرخ والشرقاط.

وفي سياق بطولة كاس العراق أيضا؛ تأهل فريق نادي الحدود للدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق.

وجاء تأهل الحدود بعد فوزه على فريق النفط بركلات الترجيح 4-3 بعد أن انتهى اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1.