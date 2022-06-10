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تأهل إلى الممتاز .. الدفاع الجوي يطيح بالديوانية ويتجه لنهائي الدوري السلوي

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-10T19:13:09+0000
تأهل إلى الممتاز .. الدفاع الجوي يطيح بالديوانية ويتجه لنهائي الدوري السلوي

شفق نيوز/ نجح فريق الدفاع الجوي لكرة السلة اليوم الجمعة، في التأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على نادي الديوانية بنتيجة 78 _ 70 في مباراة النصف نهائي والتي جرت بينهما على قاعة الشعب المغلقة.

وأضاف الدفاع الجوي عضوا جديدا إلى قائمة ضحاياه في مباراة حامية تسلح فيها لاعبيه بالاصرار والعزيمة واللعب بروح الفريق الواحد لكي يمنح لنفسه فرصة الخروج من الموسم ببطولة غالية يقدمها عربون محبة للجماهير العاشقة والمؤازرة للفريق. 

وسيواجه الدفاع الجوي في مباراته النهائية نظيره نادي (القوة الجوية) الفائز  هو الآخر على حساب نادي (الشهداء والجرحى) لتحديد المراكز فقط .

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