تأهل كربلاء والقاسم للدور الـ16 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز- كربلاء / كركوك

تأهل فريقا كربلاء والقاسم، اليوم السبت، إلى الدور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2025–2026، بعد تحقيقهما الفوز في منافسات الدور الثاني من البطولة.

ففي المباراة الأولى، حسم كربلاء تأهله على حساب ضيفه أمانة بغداد، بفوزه بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب صمد قادري تيمييلين في الدقيقتين 17 و52، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب كربلاء الثاني عند الساعة الثالثة عصرًا.

أما في المباراة الثانية، فقد تمكن فريق القاسم من التأهل بعد فوزه على غاز الشمال بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، في مواجهة جرت بالتوقيت نفسه على ملعب غاز الشمال في كركوك.