تأهل سيدات سنحاريب للمرحلة التالية ببطولة غرب آسيا للكرة الطائرة

شفق نيوز- الكويت

‏حسم ممثل طائرة سيدات العراق فريق نادي سنحاريب لكرة الطائرة للسيدات، يوم الأحد، تأهله إلى المرحلة التالية من بطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة بعد تحقيق الفوز على ممثل الطائرة الاردنية النسوية.

وتأهل فريق سيدات سنحاريب بجدارة واستحقاق بعد تحقيق ثالث الانتصارات توالياً وكان اخرها مساء اليوم، على حساب النصر الأردني بثلاثة أشواط لأثنين.

واحتضنت قاعة سلوى الصباح في الكويت بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة مباريات فريق سنحاريب في البطولة الحالية.

وكان فريق سيدات سنحاريب حقق يوم السبت الماضي، انصاره الثاني في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطائرة على فريق القدس الفلسطيني بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما نجحت سيدات سنحاريب للكرة الطائرة في انطلاق البطولة، يوم الخميس الماضي، من تحقيق فوز مستحق ومبهر على سيدات الفيحاء السعودي بنتيجة 3-1 اشواط.