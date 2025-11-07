تأهل أربيل والحشد الشعبي للدور الـ16 من بطولة كأس العراق

شفق نيوز- بغداد

جرت مساء يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العراق 2025–2026 لكرة القدم، وأسفرت عن تأهل ناديين الى دور الـ16 من البطولة.

وفي المباراة الأولى، تأهل فريق اربيل على حساب مضيفه فريق الناصرية بعد تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 جاء الهدف عن طريق سفين منصور بالدقيقة 85.

وجرت المبارة على ملعب الناصرية الدولي في الساعة 7:30 مساءً.

وفي مباراة ثانية تأهل فريق الحشد الشعبي على حساب فريق الموصل بعد تحقيقه الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وانتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل 1-1، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب دهوك، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

وكانت المباراة انتهت بوقتها الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل الحشد الشعبي اولا في الدقيقة الخامسة عن طريق شريف ناظم نعمة، وتمكن الموصل من تعديل النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق اللاعب رامي علي الوسماني.

وشهد اللقاء طرد لاعب الموصل سيدريك نغاه في الدقيقة 59.