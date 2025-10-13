"تأهل تاريخي".. الرأس الأخضر تصل إلى كأس العالم لأول مرة

شفق نيوز- برايا

تأهل منتخب جمهورية الرأس الأخضر الأفريقي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على ضيفه إسواتيني 3-0، يوم الاثنين، في العاصمة برايا، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وحققت الرأس الأخضر الفوز الأهم بثلاثية لمهاجمي نادي "كازا بيا" البرتغالي، دايلون روشا ليفرامينتو (48)، و"أومونيا" القبرصي ويلي سيميدو (54)، ومدافع "توريرنزي" البرتغالي ستوبيرا (90+1)، فأنهت التصفيات في الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة الكاميرون التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها أنغولا سلباً.

وباتت الرأس الأخضر، المصنفة 70 عالمياً، سادس منتخب من القارة السمراء يبلغ العرس العالمي بعد المغرب (المجموعة الخامسة) وتونس (الثامنة) ومصر (الأولى) والجزائر (السابعة) وغانا (التاسعة).

ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تحصل أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني على فرصة ثانية عبر الملحق.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت موريشيوس مع ضيفتها ليبيا سلباً أيضاً.

وأنهت ليبيا التصفيات في المركز الثالث برصيد 16 نقطة أمام أنغولا الرابعة (12) وموريشيوس الخامسة (6) وإسواتيني الأخيرة (3).

وقدم منتخب "القرش الأزرق" – من ألقاب منتخب الرأس الأخضر - مساراً مميزاً طوال التصفيات حيث خسر مرة واحدة فقط وتعادل مرتين وحقق الفوز في سبع مناسبات بينها على الكاميرون التي كانت مرشحة لانتزاع البطاقة بسهولة، إلا أنها ستنتظر الآن انتهاء التصفيات لمعرفة ما إذا كانت بين أفضل أربعة منتخبات وصيفة لخوض الملحق.

ويقود الرأس الأخضر، البالغ عدد سكانها 525 ألف نسمة، المدرب المحلي بيدرو بريتو "بوبيستا" الذي كان محترفاً في الدوري البرتغالي في مطلع الالفية مع استوريل، حيث يقود تشكيلة غالبية عناصرها تحترف في الخارج أبرزهم حارس الحزم السعودي برونو فاريلا ولاعب ليل الفرنسي والنصر السعودي سابقاً وكوتشايلي سبور التركي حالياً راين منديش ولاعب أومونيا سيميدو.

وحذت الرأس الأخضر حذو منتخبي الأردن وأوزبكستان اللذين بلغا النهائيات للمرة الأولى في تاريخهما أيضاً.

وعززت تونس صدارتها للمجموعة الثامنة، بعدما تغلبت على ضيفتها ناميبيا 3-0 على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وحققت ساوتومي وبرنسيب فوزها الثالث تاريخياً في تصفيات كأس العالم، وجاء على حساب ملاوي 1-0 في مدينة سوسة التونسية.

ورفعت تونس رصيدها إلى 28 نقطة أمام ناميبيا الثانية (15 نقطة) وليبيريا الثالثة بفارق الأهداف، وغينيا الاستوائية (11) وملاوي (10) وساوتومي وبرنسيب (3).

وتعادلت توغو مع جنوب السودان سلباً في مباراة هامشية ضمن المجموعة الثانية.

وتغلبت ليسوتو على ضيفتها زمبابوي 1-0 ضمن المجموعة الثالثة في مباراة لا تؤثر على صراع التأهل بين بنين وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وتلعب بنين المتصدرة (17 نقطة) مع مضيفتها نيجيريا الثالثة (14)، وجنوب أفريقيا الثانية (15) مع ضيفتها رواندا الخامسة (11) غداً الثلاثاء في ختام التصفيات.