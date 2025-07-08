تأهل القوة الجوية ودهوك الى نصف نهائي كاس العراق

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

تأهل فريقا القوة الجوية ودهوك إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العراق لكرة القدم، بعد فوزهما مساء اليوم الثلاثاء على فريقي النجف والميناء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، تغلب القوة الجوية على النجف بنتيجة 3-1.

وسجل أهداف الجوية كل من محمد جواد في الدقيقة 10، والمحترف بيير جان ماري في الدقيقة 45+3، والقائد سعد عبد الأمير في الدقيقة 69، فيما جاء هدف النجف الوحيد عن طريق دومينيك مندي في الدقيقة 27.

وفي مواجهة أخرى جرت بالتوقيت نفسه على ملعب دهوك في اقليم كوردستان، حقق فريق دهوك فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه الميناء.

وافتتح الميناء التسجيل في الدقيقة 22 بواسطة مجتبى علي، قبل أن يعادل دهوك النتيجة في الدقيقة 45+3 عبر سيابند عقيد.

وفي الشوط الثاني، سجل دهوك هدفين من ركلتي جزاء؛ الأولى نفذها كريم عبد درويش في الدقيقة 68، والثانية سجلها إبراهيم غازي في الدقيقة 90+6، ليضمن الفريق بطاقة العبور إلى نصف النهائي.