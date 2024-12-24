تأهل "الطلبة والموصل ونوروز والبيشمركة وامانة بغداد" الى الدور المقبل لكاس العراق

شفق نيوز/ جرت، مساء اليوم الثلاثاء، 5 مباريات من الدور الـ 20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وتأهل فريق الموصل الى الدور المقبل من كأس العراق بعد فوزه على ضيفه اربيل بفارق ركلات الترجيح في المباراة التي جرت على ملعب عقرة.

‏كما فاز فريق الطلبة على فريق الغراف 2-1 في المباراة التي جرت في ملعب سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، وكانت المباراة ذاهبة إلى التعادل 1-1 حتى الثواني الأخيرة ليسجل الطلبة هدفه الثاني ويعلن تاهله إلى الدور المقبل لكأس العراق.

كما فاز فريق نوروز على مضيفه نفط البصرة 1-0 في المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء ليضمن نوروز تأهله .

وأيضا تأهل فريق البيشمركة على حساب كربلاء بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وجرت المباراة على ملعب كربلاء.

وتأهل فريق امانة بغداد الى الدور الثاني لكأس العراق بعد فوزه على الحدود بنتيجة 4-2 ، وجرت المباراة على ملعب نادي امانة بغداد .

وتقام مباريات الدور الـ20 بطريقة خروج المغلوب، وفي حال تعادل فريقان تذهب المباراة الى ركلات الترجيح مباشرةً .