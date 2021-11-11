تأهل الزوراء والنجف والكهرباء والقاسم لدور الـ16 ببطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهلت أربعة فرق من الدوري العراقي الممتاز، يوم الخميس، إلى دور الـ16 في بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وفاز فريق نادي الزوراء على فريق نادي الصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف دون مقابل ضمن منافسات الدور 32 من بطولة كأس العراق ليصعد إلى دور الـ 16.

وضمن المنافسات ذاتها ضمن فريق نادي النجف تأهله لدور الـ16 بعد فوزه على فريق نادي كربلاء بهدف وحيد دون مقابل.

كما حقق فريق نادي الكهرباء الفوز على فريق نادي الدجيل بهدف دون، وكذلك تأهل فريق نادي القاسم الى دور الـ16 بعد فوزه على فريق نادي البيشمركة بهدف من دون مقابل.