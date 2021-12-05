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تأهل الزوراء والكهرباء ومصافي الجنوب الى ربع نهائي كاس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-05T13:15:49+0000
تأهل الزوراء والكهرباء ومصافي الجنوب الى ربع نهائي كاس العراق

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لكأس العراق لكرة القدم. 

وتمكن الزوراء من التأهل إلى دور ربع النهائي لكأس العراق بعد فوزه على القاسم بهدف دون مقابل سجله سعد عبد الأمير من كرة مقصية في الدقيقة 60 من المباراة.

وينتظر الزوراء الفائز من  مباراة نفط البصرة والجوية لمواجهته في  الدور القادم.

وضمن المنافسات ذاتها؛ فاز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الصليخ بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن مصافي الجنوب تأهله الى ربع نهائي كاس العراق إذ يواجه فريق نادي زاخو.

والتقى في المباراة الثالثة فريقا نادي الكهرباء مع فريق نوروز انتهى اللقاء بفوز الكهرباء بنتيجة 2-0.

وسجل هدف الكهرباء الاول اللاعب محمد سلام، بينما سجل هدف الكهرباء الثاني اللاعب علي كريم.

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